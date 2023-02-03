警車意外兩年36宗　須加強職安培訓

近年涉及警車的交通意外頻生，據非正式統計，兩年內至少發生36宗。交通警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。荃灣昨日早上(2日)發生電單車自炒意外，人仰車翻，肇事交通警的駕駛技術亦被質疑。據資深交通警透露，基於職安健，交通警一身保護衣及隨身裝備既多且重，令他們恍如「聖誕老人」易發生意外，故需加強訓練。

位於粉嶺的警察駕駛及交通訓練中心，負責提供警隊內駕駛及交通訓練及簽發警隊駕駛牌照，提供基礎交通實務、意外調查及酒後駕駛執法課程。現役交通警每5年須在位於粉嶺的警察駕駛及交通訓練中心「試牌」，有前線人員認為「試牌」的年期可縮短，以加強訓練。

上月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間，無故逆線與一輛貨車迎頭相撞。去年12月，灣仔堅拿道天橋一輛警察電單車懷疑失控自炒，往海底隧道方向近禮頓道的快線封閉，警員受傷送院。同年3月，一名交通警駕駛警察電單車沿堅拿道天橋往跑馬地方向行駛，至一個彎位時突失平衡，交通警倒地受傷。涉事電單車有輕微漏油，在場警員遂以木糠吸走路面油漬，交通一度受阻。

去年10月，兩輛警察電單車駛至元朗唐人新村交匯處對開，其中一輛電單車撞中一輛私家車，警員受傷送院搶救。去年9月一輛警車沿大老山隧道行駛期間，車頂突然甩脫，擊中一輛尾隨的士，令其車頂及擋風玻璃損毀，導致的士司機受傷。