疫苗保障基金撥款10億元　2年內賠償總額未達基金1成

本港的新冠疫苗接種計劃已開展2年，市民針後或現不同副作用。根據政府更新的疫苗基金申請概覽文件顯示，截至去年12月23日，由政府撥款10億港元成立的疫苗異常事件保障基金，目前共為1宗死亡個案發放200萬港元；亦為合共430宗傷害個案，包括速發嚴重過敏反應、面癱、心肌炎或心包炎等病例，累計發放9,167萬港元，意味兩種個案合共的賠償總額依然少於撥款的1成，也有不足一半個案成功獲得賠償。

基金於去年12月錄得30宗新增申請，當中9宗為死亡、21宗為傷害個案。不過，在當局完成因果評估的所有個案中，只有多33宗獲批保障金，發放金額總數為1,077萬港元。而截至去年12月23日，港人已接種共約2,023萬劑新冠疫苗，保障基金也累計接獲1,234宗申請，專家委員會完成共865宗個案的因果關係評估，其中495宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，370宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金現時已處理1,139宗個案，處理中的95宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果、以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。