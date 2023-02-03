香港仔街市料3月底重開　142攤檔下周一起分階段競投

有近40年歷史的香港仔，於2021年11月進行翻新。食物環境衞生署今日(3日)表示，街市的翻新工程快將完成，預計可於今年3月底重開，並將提供142個攤檔。選擇留場的原有租戶可參加下周一(6日)舉行的圍內競投，以優惠的競投底價競投翻新後的攤檔，並在租金及冷氣費方面享有特惠安排，而餘下的攤檔將於2月中旬供合資格人士作公開競投。

全面翻新後的香港仔街市仍然有合共4層，但內部間隔經重新規劃，攤檔面積有所擴大，並按行業種類劃分區域，加設的中央空調系統提供更舒適的經營和購物環境，同時加強街市競爭力。街市內通道會以前寬闊，另又增設兩部暢通易達升降機和兩部貨物升降機，亦設有公眾座椅、育嬰室、母乳餵哺室，增加洗手間數目和提升無障礙設施。

其他首次見於公眾街市的優化設施，包括一間有空調的獨立儲存室，專門用來暫存在清晨時分送達街市的豬隻屠體，以保持衞生。街市內又設有「綠在區區」「回收便利點」，以配合環保及回收工作。而街市二樓扶手梯大堂內設有一個多用途空間，以舉辦不同的街市推廣和節慶活動。