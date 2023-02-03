啟德居民反對簡約公屋選址欠諮詢　不排除遊行及提司法覆核

政府日前公布簡約公屋位於啟德的選址後，惹來極大反對聲音。啟德共14個屋苑的居民日前召開居民大會，反對政府於啟德世運道地皮興建簡約公屋，有居民批評該地本身屬商業用地，認為附近的民生設施配套並不足以供應簡約公屋入住的龐大人口；又稱居民並非反對簡約公屋，但現時政府繞過城規會及未有諮詢便決定選址，若政府繼續一意孤行，不排除舉行遊行集會，甚至提司法覆核。

約60位來自啟德多個屋苑的業主委員會代表參與居民大會，並就政府擬於啟德世運道建簡約公屋提出反對。居民大會貼上「反對啟德世運道選址為簡約公屋」的標語，其中居民代表黃小姐批評，政府決定倉促，「好似所有嘢都太快，但又無問過我哋」，又質疑政府以「臨時規劃」來繞過城市規劃委員會。黃小姐重申，居民並非反對簡約公屋，而是認為政府事前未有詳細諮詢。居民代表葉小姐又指出該區規劃的問題，她稱選址原為商業用地，簡約公屋遷來龐大人口難以應付。

參與代表稱已收集了約5,000個網上簽名，未來會於區內或其他區擺設街站收集反對聲迫，並希望約見立法會議員或官員，考慮到政府總部請願拉橫額，若政府無視居民訴求，不排除會舉行示威遊行，及就事件申請司法覆核以推翻政府決定。而九龍城區區議員張景勛表示，下周日(5日)將會與房屋局局長何永賢會面，爭取讓何親身與當區居民見面，以聆聽居民意見。

對於近日的「啟德風波」，香港社區組織協會回應指，協會強調一直支持啟德世運道的簡約公屋項目，但不等於反對政府原定對啟德的整體規劃，希望當區居民及持份者能諒解，用地僅為暫時借出作紓緩香港房屋問題之用，相信對啟德發展定位不會構成長遠影響。