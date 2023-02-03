香港經澳門入境內地　下周一起免檢測證明

新冠疫情緩和，港澳下周一(6日)起與內地全面通關，而自香港、澳門入境內地，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，均毋須出示任何無染疫的檢測證明入境。澳門衞生部門今晚(3日)公布，有關要求適用對象包括由台灣地區或外國，經香港入境澳門後再前往中國內地的人士。

澳門當局表示，為配合有關政策，由香港、台灣地區或外國入境的3歲以上人士在入境翌日起計7天內，首次由澳門經珠澳口岸或澳門國際機場、碼頭離境時，須經人工專道離境，不可經車道離境(駕駛者除外)。

而有關人士須根據不同情況出示以下相應的證明才可離境，就到達澳門或香港翌日起計，7天內有台灣地區或外國旅居史人士，離境前往香港、台灣地區或外國，須出示登機證、船票；經任何口岸離境前往中國內地，則須出示48小時內採樣的核酸檢測無染疫證明。

而7天內由香港入境澳門，但沒有7天內台灣地區或外國旅居史人士，經澳門國際機場、碼頭離境前往香港、台灣地區或外國，同樣須出示登機證、船票；而經澳門任何口岸離境前往中國內地，須出示作出相應旅居史申報的澳門健康碼。