去年空氣質素改善　惟路邊污染物仍超標　環團料通關後會惡化

2022年本港空氣質素整體有所改善，唯獨臭氧年均濃度上升。環保團體「健康空氣行動」發布去年的空氣質素回顧，分析環保署空氣質素監測站的數據，發現一般監測站及路邊監測站錄得的二氧化氮（NO2）、可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）年均濃度，全部均有雙位數跌幅，跌至有紀錄以來最低；唯獨臭氧年均濃度上升，一般監測站及路邊監測站的紀錄，分別上升4%及6%。

不過，NO2、PM10及PM2.5污染水平下降，但仍超出世衞標準。其中以路邊NO2超標最多，2022年均濃度為每立方米64微克，較世衞標準每立方米10微克，超出5.4倍；其次是路邊PM2.5，年均濃度為每立方米19微克，超標2.8倍。而若以香港空氣質素指標比較，路邊NO2仍超標60%，路邊PM2.5則合乎每立方米25微克。團體根據香港大學公共衞生學院達理指數推算，指空氣污染單在去年導致便令3,516人提前死亡，總經濟損失達419億港元。

而在全港15個一般空氣質素監測站中，屯門錄得的PM10及PM2.5年均濃度最高，分別達每立方米32.2微克，及每立方米18.3微克；NO2濃度則於觀塘最高，達每立方米44.8微克。而去年幾乎所有一般監測站的NO2、PM10、PM2.5年均濃度均下降，唯獨元朗錄得的PM2.5濃度逆勢上升6%，由每立方米17.4微克增至每立方米17.6微克。

健康空氣行動指出，隨着中港兩地通關，社會復常，預料今年兩地排放會增加，港府需要推出更多措施，包括全面推行綠色運輸、電子道路收費等，加大力度減排，又認為港府應收緊指標，盡早與世衞標準看齊，以保障市民健康。