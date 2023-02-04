機電裝備合成法更換製冷系統　施工時間減半

科技一日千里，機電工程署以「機電裝備合成法」，更換大龍獸醫化驗所的製冷機系統，這是政府首個運用「機電裝備合成法」的機電設備更換工程，項目大部分安裝工序預先在工廠完成，大幅減少工地現場人手和安裝時間，減低工程對客戶日常運作的影響。該署補充，整個更換工程的施工部分只需38日，相比傳統施工模式所需的90日節省不少時間。

機電工程署高級屋宇裝備工程師馬雋儒表示，該化驗所的製冷機已服務逾20多年，有一定程度損耗和能源效益的下降，有見及此，團隊在去年決定為機組進行更換工程。屋宇裝備工程師李愷晴指出，天台本身有4部風冷式製冷機，分開兩段式來更換，途中中斷了兩部風冷式製冷機的供應，維持另外兩部為化驗所供應冷氣。馬補充，一年內的運作期，總會有時候對冷氣需求較少，於是選擇在少開冷氣的時候，將整個製冷系統一分為二，首先更換了舊的系統裝置，再利用餘下的部分維持最基本運作，之後再等新的裝置送抵時，就一次過將整成個系統整合。

李愷晴又稱，在建造及安裝方面，傳統工序一般是工人在工地現場即時進行量度、切割及焊接冷水喉，再鋪上保溫層，工人的技術可能會影響安裝的質素。團隊突破傳統，將模組數據發送到本地工廠，配合機械人和預設電腦程式，完成冷凍水管的切割及焊接，並將預製保溫層於工廠一站式完成後才送往該化驗所。屋宇裝備工程師黃芷君補充，該化驗所位置較偏遠，若發現問題時，往往需要在場職員通知有關維修人員，但有「綜合樓宇管理系統」後，則可以電腦24小時監察系統運行數據，更可早些預視到可能發生的問題。