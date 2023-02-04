中國古代女性文物展月底結束　118組展品首次在港展出

由香港賽馬會呈獻的「眾裡尋她——南京博物院藏中國古代女性文物展」，目前在香港文化博物館舉行，展覽至本月27日結束，共有118組來自南京博物院的精彩展品，均是首次在香港展出。不想錯過展覽的市民，記得把握餘下展期參觀啦！

來自南京博物院的展品，包括生活用品、飾物、古代才女的刺繡及書畫精品，以及歷代名家的仕女畫等，其中21組珍品屬國家一級文物。展覽由4個部分組成，從多個角度向觀眾展現古代女性的時尚風姿、靈慧巧思、才華和生活，展現出中華優秀傳統文化與藝術精粹。重點展品包括國家一級文物，全長13米的清代《古代仕女行樂圖》畫卷，這幅絹本手卷引領觀眾穿過竹林、庭園、迴廊、樓臺等20多個活動場景，觀眾可由此了解古代女性豐富多彩的消閒活動。

香港文化博物館更特別製作了「眾女尋她港故事」環節，透過4位獨當一面的香港女性包括著名形象指導劉天蘭、世界知名單車運動員李慧詩、電台主持人黃正宜(阿正)和見習消防隊長姚沛妍的經歷，及館內的流行文化藏品，讓觀眾發掘香港當代女性形象。展覽入場費10元，全日制學生、高齡人士及殘疾人士半價優惠。博物館亦特備了一系列免費節目供公眾參與，如刺繡工作坊、中國古典舞蹈表演及講座。