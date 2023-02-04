東方日報A1：三年等這一天　2.6全面通關實現

港人被新冠疫情折磨3年，終於等到全面通關這一天。繼中港上月初推展首階段通關後，港府昨宣布，兩地下周一（6日）起全面通關，所有口岸均不設過關人數限額，毋須預約，免事前核酸檢測，重開塵封已久的羅湖口岸，並開通香園圍口岸客運服務。澳門來港前的快測要求亦取消，海外人士入境本港毋須先打針，但海外和台灣來港前的快測要求仍然維持。內地表示，將恢復內地居民與港澳旅行團。多名議員歡迎中港全面通關，指能刺激兩地工商貿易、家庭團聚及文化交流的發展。

港府昨早宣布香港與內地下周一開始「全面通關、全開放通關」，取消自上月8日起，港人「北上」須預先預約過關名額的要求，指所有口岸不設過關人數限制，而現時往返內地必須出示的48小時核酸檢測證明的要求亦告取消，市民毋須再到檢測中心「排長龍」輪候做檢測，變相市民可以隨時隨意出行到內地。不過，經港澳進入內地人士若7天內曾到過外國或其他境外地區，包括於台灣停留，過關前仍須先做核酸檢測。

市民亦可以隨便揀選過關的口岸。港府當日起會開放全部出入境口岸，包括現時仍未開放的羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸，以及落馬洲/皇崗口岸，沙頭角口岸的貨運服務亦會恢復。另外，澳門來港的人士亦毋須入境前做快速檢測。跨境學童亦可於下周三起分兩階段往返本港上課。

除了中、港、澳三地出入境「全開關」，港府同日亦取消非本港居民來港的疫苗接種要求，變相無打針的海外人士亦能進入本港。不過，從海外以及台灣來港的人仍須上機前做快速檢測，港府解釋，由於與內地全面通關會有大量人流往來，需要快測穩定疫情風險，並稱快測要求維持一段觀察期，稍後再作檢視。

社會各界均歡迎兩地出入境限制再鬆綁，行政會議成員兼議員林健鋒形容全面通關是香港近3年以來最大的喜訊，又指工商界熱切期待兩地恢復正常經貿往來，達到「路通、人通、財通」，建議港府短期內組織高規格代表團到大灣區考察，並與內地商討進一步便利經貿往來的措施，加強兩地融合。

議員梁熙則認為過關不設限、不核酸檢測有助兩地交流，但指其他的復常細節仍待落實，包括兩地車牌的驗車工作，期望港府能與內地部門商討增設驗車名額。議員陳穎欣則相信全面通關後很多家庭終可團聚，形容是最好的新年禮物。旅遊發展局主席彭耀佳相信，新安排配合宣傳活動，將吸引內地以及海外旅客，陸續訪港感受多元嶄新體驗。

當局補充指，首階段通關至本周四，已累積超過77萬人次的北上旅客，以及超過70萬人次的南下旅客，使用各陸路口岸往來。兩地得以穩步恢復經貿、人文等領域的交流合作。

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