簡約公屋啟德選址惹議　房屋局稱不影響長遠商業用途

簡約公屋在啟德世運道的選址備受爭議。房屋局局長何永賢今早(4日)在電台節目表示，當局覓地並不容易，最初公布包括元朗攸壆路和上水蓮塘尾等4個選址，但被認為過於偏遠，故再覓得柴灣及啟德等市區用地，又指覓地過程有跟發展局及其他部門檢視，認為選址合適，暫無其他選擇。她又強調，簡約公屋需時2年建造，再使用5年，加上是借用目前用來泊巴士的土地，因此不會改變啟德用地的長遠商業用途，也不影響第二個核心商業區的計劃，若之後需使用相關土地作長遠用途，局方會交還土地。

被問到事前應否就選址進行諮詢，何指未來5年公屋供應短缺，重申簡約公屋是「救生艇」，要抓緊目標更快幫助劏房戶等基層，所以工作要壓縮和平行進行。她續指，會先就4個簡約公屋項目向立法會申請約149億元撥款，餘下4個項目造價則因應市場標書價格再研究。現時每個簡約公屋低層造價為53萬；高層為65萬港元，分別在於單位的組件結構，以及建造樓梯、升降機等，其他造價則包含巴士站、地下去水渠等外圍設施。

另外，簡約公屋單位的每平方米造價為約2萬，比過渡性房屋單位的2.3萬為低，惟簡約公屋的單位面積平均較大，大範圍的地盤規模涉及一定建造成本，也有市民擔心簡約公屋的交通，所以當局要開支建造巴士及小巴站。局方已跟運輸署聯絡，預計會在啟德項目附近，加開兩條巴士線。

至於社區隔離設施的日後用途，何永賢稱當局正進行研究，技術上部分隔離設施有條件改造成青年宿舍或簡約公屋等，開支會較新興建的少，不過要加設消防設施。對於用空置校舍改為居住用途等意見，她指改建的數量不多，跟11萬居住劏房的人數有很大距離，故要推行簡約公屋項目，改善他們的居住環境。