中港將全面通關　市民或改變出行模式　當局指難料今年旅客量

中港兩地將於下周一(6日)全面通關。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(4日)在電台節目表示，通關有助兩地經濟及商業活動，方便市民探親及跨境學童上學，對香港發展有助益。不過他坦言難估計今年訪港遊客的數量，相信要待一段時間才有大量旅客訪港；加上經歷3年疫情，市民可能已改變出行方式或要求，例如商界大多改為線上開會等，故未知市民的出行模式會否恢復至以往般。

對於社會關注本港承載量是否足夠應付通關，包括導遊、領隊人數及酒店接待能力等，楊潤雄指過去很多行業均現人手不足的問題，不過最近都已開始重新招聘，料整體上有足夠工作人口。他又引用外國重啟旅遊的經驗，稱最快要一年時間方可回到7成，強調當局會繼續與業界溝通、合作及提供協助，提升接待能力。

另外，港府為吸引全球旅客來港，將派發50萬張機票，楊表示東南亞遊客佔本港整體旅客的3成半，反映香港有吸引力，當局會針對東南亞及內地旅客作宣傳，再向東亞及歐洲地區推廣。他又提到，疫情後旅客改變消費模式，愈來愈少旅客單純在港購物，因此更要讓外國旅客知道，來港可體驗大自然、嚐美食和欣賞文化古跡。