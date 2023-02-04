大角咀住宅單位火警傳爆炸聲　5人送院4貓慘死

大角咀發生火警。今晨(4日)10時09分，博文街富貴大廈一低層單位，其中一間套房起火，火勢十分猛烈，窗戶噴出火球及冒出大量濃煙，一度傳出爆炸聲，驚動多人報案。

消防表示，起火單位面積約3乘6米，消防共調派11輛消防車、5輛救護車、63名消防員及救護員進行救援。消防動用一條喉、一隊煙帽隊灌救，火警於35分鐘後被撲熄。消防疏散約53人至安全地方，其中3人由雲梯救起，事件中，5名男女分別因吸入濃煙及在疏散途中感到不適，事後需要送院治理。

消防在事發單位內發現一個載有4隻貓的籠，惟全部沒有生命迹象，當中包括幼貓，而貓主當時在屋內，他沒有受傷，由消防員疏散落樓。

起火單位窗框鬆脫，屋內嚴重焚毀，樓上多層單位外牆熏黑，消防仍在調查火警原因，初步不排除電器故障起火。另外，消防懷疑大廈的消防系統故障，據了解當時消防舖直喉上樓灌救，沒有利用大廈的消防系統，其後消防檢查發現該消防系統操作異常，消防需要進一步調查。

據姓王男住客表示，事發時他在梯間遇到有一名操英語的住客，對方示意發生火警。火勢猛烈，並傳出「嘭」一聲巨響，王立即落樓報案後，發現太太仍在樓上。王折返上樓，但因濃煙密布，他與兩名女住客無法落樓，幸消防及時趕至，將他們救出，王感謝消防員救回一命。