下周一通關撤銷高鐵售票限制　當局正與內地磋商重啟長途服務

運輸及物流局局長林世雄今早(4日)在電台節目表示，隨着下周一(6日)全面開放通關，運輸及物流局、港鐵和內地相關單位已一致同意由同日起撤銷高鐵每日可供發售車票的數量限制。至於外界關注何時重開長途站點，當局相關部門正積極協調和磋商，希望可以盡快逐步有序地重啟長途服務。

林世雄提到，由於地理位置、鄰近交通配套、附近商店和食肆林立，羅湖口岸疫情前一直深受旅客歡迎，是深港最主要的口岸。然而，羅湖口岸會進行一些工程，因而可能會影響日後過關等候的時間。當局已指示港鐵公司為重開羅湖站作好準備，並監察羅湖和落馬洲口岸的人流及實際情況，按需要實施乘客管理措施及調整班次，協助疏導旅客。港鐵公司亦會加強宣傳和廣播，提醒準備前往口岸的乘客各項需要注意的事項，並在有需要時提醒旅客有關口岸的最新人流情況，讓乘客按需要選擇不同口岸前往內地。

林世雄又推薦出行市民試用首次開始客運通關服務的香園圍/蓮塘口岸，該口岸按照「人車直達」的概念設計和興建。市民可利用巴士、小巴、的士、私家車或沿行人隧道步行前往該管制站，辦理出入境手續。