11人被控2019年油麻地暴動　今全部被判罪成

2019年11月反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，理大附近發生暴力衝突，有213人在油麻地被拘捕共。當中11人被控暴動罪，早前於區域法院受審。案件今天（4日）裁決，所有人均被裁定罪成。

11名被告依次是陳建熹（18歲）、陳子健（22歲）、鄭浩麟（25歲）、鄭偉傑（23歲）、張浩然（24歲）、張元山（23歲）、周明摯（41歲）、方淦輝（23歲）、馮天程（21歲）、何焯銘（34歲）及何仲玹（22歲），上述年齡均為案發年齡。控罪指他們於或約於2019年11月18日，在香港九龍油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。鄭浩麟及馮天程另分別被控於案發時，管有1包及3包索帶，意圖使用或導致或准許他人使用索帶，以損壞屬於另一人的財產。本案雖為區院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓裁決。

控方指當日油尖旺區彌敦道一帶有示威者投擲汽油彈等，致交通嚴重受阻，執法機關作出多次警告後發射催涙煙等以驅散示威者，但示威者仍然持續集結及拒絕散去，執法人員遂於晚上近11時半於案發位置展開圍捕行動。由於有示威者在碧街向彌敦道方向投擲汽油彈，特別戰術小隊須迅速到場增援，成功圍堵大批示威者，包括本案11名被告。

案件編號：DCCC 747/2020