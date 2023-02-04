深水埗警署外暴動　5人分別判監及入教導所

2019年8月29日晚深水埗警署外發生警民衝突，期間有人用雷射筆射警，又向警署擲石，其中9人被指參與其中，同被控參與暴動罪。當中1人認罪，4人審訊後被裁定罪成。5人今天（4日）在區域法院判刑。法官游德康指各被告的行為直接針對警方，挑戰法治社會第一度防線，判處3名被告入獄22至32個月，其餘2名未滿21歲的被告則被判入教導所。

今日接受判刑的5名被告是李倩瑩（24歲）、戴家榮（45歲）、黎擎智（30歲）、陳栩樂（20歲）及彭嘉豪（20歲）。除了戴認罪外，其餘4人均是經審訊後被裁定罪名成立。本案原本尚有另外4名被告，他們經審訊後被裁定罪名不成立。辯方律師今天求情指，是次暴動計劃不周密，以規模及暴力程度而言，相信是同類暴動案中嚴重性最低。有被告的代表大律師建議以3年或以下的量刑起點，亦有建議法庭先索取更生中心報告才判刑。不過法官就決定即時判刑。

法官判刑時指，今次暴動規模不算大，示威者沒有使用汽油彈，警方毋須施放催淚彈驅散，事件中除了有警員眼睛不適外，就沒有人受傷，亦無財物損毀。事發時道路仍有車輛行駛，對市民的滋擾不算嚴重。不過，法官指示威者行為直接針對警署及在內駐守的警員，挑戰法治，以判囚36個月為首3名被告的量刑起點，因各人的背景等因素酌情減刑，判第1及第3被告入獄32個月，認罪的戴家榮則入獄22個月。其餘2名被告方面，法官認為判刑須具阻嚇性，拒絕辯方判更生中心的建議，判2人入教導所。

案件編號：DCCC 423,430/2020