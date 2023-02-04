12人被控尖沙咀警署外暴動　其中11人罪成2周後求情

2019年10月1日有示威者聚集尖沙咀一帶示威，有人向尖沙咀警署投擲汽油彈，多人被捕。其中12人被控參與暴動，他們不認罪受審，當中11人今天（4日）在區域法院被裁定罪名成立。法官押後至2月18日聽取求情，3月4日判刑，全部罪成被告須還押。

11名罪成被告為文員袁均穎（31歲、文員）、黃蔚霖（23歲、電影製作人）、黎穎霖（23歲、學生）、吳沛伶（18歲、學生）、甄衛兒（18歲、學生）、彭漢深（29、地盤工人歲）、張俊軒（17歲、學生）、韋珍兒（22歲、尼泊爾籍學生）、梅卓羚（24歲、會計師）、林耀基（26歲、攝影師）、鄭子健（27歲、售貨員）。罪名不成立的則是姚志杰（24歲、運輸工人）。他們被控於2019年10月1日，在尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動參與暴動。

就着脫罪的被告，法官指他沒有示威者常有的裝備或物件，可以說是「零裝備」。另外，他的衣服有非常耀眼奪目的圖案，裝扮令人易於辨認，他當時亦沒有帶上口罩遮蓋面容。綜合上述，即使他出現涉案地點實在可疑，但未能肯定他曾參與暴動。其餘被告方面，法官指被考慮過被告遭截停的時間、地點、行徑方向，認為各被告透過刻意穿上黑衫黑褲，與絕大部分示威者一致的衣服裝飾，又配有裝備，向其他參與暴動的人表明是同路人，互相藉以壯大暴動者聲勢，藉此互相鼓勵和支持作出破壞社會安寧的行為，裁定11人暴動罪成。

案件編號：DCCC 409/2020