海洋生物吞食微塑膠生育率降兩成　專家冀立法禁一次性膠餐具

環境污染是全球面對的問題，無人可獨善其身。香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀指，本港每日棄置約200噸膠餐具及180噸膠樽，而本地污水處理廠每日排放出約幾十億至逾百億粒微塑膠到大海，認為政府絕對有必要加快立法禁止使用一次性塑膠餐具，並以污者自付的原則推動膠樽的回收。該團隊的硏究更發現，有動物在誤食微塑膠後，生育率降低20%。

梁又指，塑膠對海洋生物構成莫大的威脅，硏究員不時在擱淺海豚和海龜的腸胃內發現膠手套、膠袋、膠漁網等，這些塑膠會阻礙牠們進食及吸收營養，以致營養不良、免疫力下降，甚至死亡。而體型較小的海洋生物亦有機會誤食微塑膠，影響健康。另外，團隊硏究發現海洋端足類甲殼動物在誤食微塑膠後，生長變得緩慢，生育率降低兩成。

而過去兩年，團隊測量在污水廠排水及雨水渠中的微塑膠含量。以團隊估算，全港污水處理廠每日排放出45億至268億粒微塑膠到海洋。梁補充，團隊料本港6條主要雨水渠每日排放高達32億粒微塑膠。現在團隊與香港海洋生態協會㩗手和本地中小學合作，推廣「香港富蠔計劃」，透過在海岸放置大量蠔殼，讓學生認識本地海洋生物，參與生態修復工作，培養愛護環境的質素。