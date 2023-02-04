重申科技應中西醫共用　陳永光：中醫師應具合法轉介權

政府擬修訂《輔助醫療業條例》，包括容許中醫師可轉介病人予放射技師和醫務化驗師，以作診斷成像檢測及化驗檢查。香港醫學專科學院主席梁嘉傑昨日(3日)表示，建議以將來成立的中醫醫院作為試點，考慮如何發展一般平面X光掃描，惟驗血、檢驗大小便則暫時不適宜發展，因中醫對相關技術仍需時了解。香港註冊中醫學會會長兼議員陳永光今日(4日)表示，難以接受醫專最新的說法，強調會繼續爭取中醫師應具備合法轉介權，重申現代科技並非只有西醫可使用，而應中西醫共用，認為參考國內的中西醫協作經驗，才可保障市民接受正確診斷和享有更好的醫療服務。

陳永光反駁，指香港3間大學中醫學院中醫本科課程同樣接受六年培訓，而且在內地醫院實習，同樣應用現代醫學診斷，加上中醫業界數10年來已有類似轉介做法，政府理應在20多年前《中醫藥條例》生效時，即時修訂《輔助醫療業條例》，包括容許中醫師可轉介病人予放射技師和醫務化驗師，以作診斷成像檢測及化驗檢查。現時修例也只是理順做法，形容是「給回一個合理地位予香港中醫業界」。

香港醫學專科學院早前曾表示，初步同意註冊中醫師能轉介部分影像及化驗室檢查，並提出先涵蓋轉介四肢骨骼X光片，及以最快兩年後落成的中醫醫院作試點。不過相關建議遭陳永光反對，認為中醫與普通科醫生應具備相同轉介權。