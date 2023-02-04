10人獲選傑出學生　有得獎者曾受欺凌　做義工樂觀渡難關

「書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟」，為表揚傑出的學生，機構青苗基金今天(4日)舉行「香港傑出學生選舉2021-22」頒獎典禮，並有137所學校參與，合共432名學生報名。機構指，由香港傑出學生選舉導向委員及初選評審從中選出42名學生，最後其中10人脫穎而出成為得獎者，當中有學生曾受欺凌，但之後選擇當義工嘗試尋找生命的意義，步向正面樂觀的人生；亦有新移民學生一度不適應本港教育，但最終沒有放棄，反而努力克服困難。

得獎者之一、就讀拔萃男書院中五的黃澤龍，從小在充滿道德感的家庭長大，家庭背景致使他變得有正義感和同理心。不過即使在學業和品行取得優異成績，他卻仍感到迷失，加上童年時曾有被排擠和欺凌的經驗，生活更一度失去方向。迷惘的他在機緣巧合之下接觸到義工服務，感受到生命的價值，決定重新出發，才明白自己先前缺失的正是這份改變社會的熱誠。

同樣獲獎的中五學生龐梓欣就讀棉紡會中學，作為一個新移民，在剛開始來港時，一度不適應香港的學習，曾經放棄繼續在港就讀，回到內地的舒適區生活。然而回到內地後，她不禁思考，認為面對新挑戰不應逃避，最終決定踏出舒適區，重返香港讀書，並把握每一個學習的機會，努力向上。

另一得獎者、聖羅撒書院中五生陳婧妍曾一度患上飲食障礙，心情跌落谷底。但在親友的陪伴下，婧妍好不容易鼓起勇氣，嘗試在社交平台分享畫作，期望可以走出陰霾。她親自設計所有卡通角色，通過分享自己抗病的故事，宣揚樂觀主義到世界各地，更因此獲選香港傑出少年。