議員斥精簡土地發展扼殺公眾參與權　或帶來不可估算的損失

政府提出要精簡土地發展，擬修訂《城市規劃條例》以加快現時的土地審批程序。議員狄志遠今日(4日)舉辦「修訂城市規劃條例論壇」，稱如修訂《城市規劃條例》不當，對都市規劃、環境保護及程序公義都會帶來不可估算的損失。他稱現屆政府行事急速，未必顧及政策的全面性，認為修訂扼殺公眾參與權和知情權，容易忽視施工時會出現的風險。

狄志遠稱，程序效率固然局重要，但不能接受當透過縮窄公眾參與達到目的，建議當局循行政程序改善流程，促進部門的協調。他會邀請有關官員，務求讓修訂能兼顧時間效率和公眾參與。

出席論壇的規劃師學會前會長周日昌指，香港土地規劃發展較其他地方落後十多年，認為解決房屋供應問題必需要有土地儲備，以及有「熟地」連基建的地塊，才能對症下藥。同場的民主黨經濟及發展政策發言人兼城市規劃師吳永煇指出，城規會不是拖慢工程進度的主因，反指政府行政效率導致工程進度緩慢，舉例稱啟德發展區在1998年已經騰空，如今區內大量土地仍然丟空或仍然進行工程。

另外，長春社公共事務經理吳希文稱修訂很可能扼殺公聽會討論，又指環保團體對景賢里、中環政府總部西座的城市規劃申請提出反對，最終促使政府或業主改變想法，證明現有的機制有實際作用。