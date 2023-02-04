政Whats噏：雙林議員開聯合議辦　林素蔚負傷出席

今日(4日)係立春，議員林素蔚與林振昇位於將軍澳健明邨嘅聯合辦事處正式開幕，而早前跌傷嘅林素蔚都有堅持到場，希望未來辦事處能夠結合地區友好，繼續深入每個家庭，了解將軍澳居民的聲音，推動社區和青年發展，做到「民有所呼，我有所應」咁話。

林素蔚尋日出席「A4」聯盟傳媒茶敍時遲大到，佢透露，自己本周日喺屋企浴室跣倒，撞傷背脊位置，初時以為無大礙，誰知其後愈嚟愈痛，連帶頸部及頭部都疼痛不已，依家要接受針灸治療，飲食亦要戒口。新正頭發生咁嘅事，佢笑言自己應該係犯太歲。

不過，林素蔚今日都有堅持出席議辦開幕，佢提到自己喺將軍澳成長、生活二十載，畢業後亦以社工身份服務將軍澳。在基層及勞工服務上，與林振昇有一致想法，亦就職專教育與林互相交流和合作，於是兩人一拍即合，聯手開設地區辦事處。

至於林振昇亦分享與林素蔚早有淵源，事緣佢居住當區嘅巴士線被取消，經林素蔚與當居協調後，該巴士線得以保留。又指林素蔚非常勤力，區內大小事務都親力親為，所以當林素蔚建議開設聯合辦事處，自己便答應和支持。林振昇盼望日後利用工會服務，例如家居電器檢查、再培訓課程、就業轉介等，服務將軍澳居民，令將軍澳區變得更好。