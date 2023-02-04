均衡飲食免煙酒　保持運動病魔抖　做好預防癌症走

癌症是一個重要的公共衞生課題，在香港屬頭號殺手，在2020年，本港便錄得超過3.4萬宗癌症新症，當中最常見的5種癌症分別是肺癌、大腸癌、乳癌、前列腺癌及肝癌，鑑於人口增長及老化，可預期癌症新症數字及相關醫療需求將會上升。而今日(4日)是「世界癌症日」，衞生署呼籲市民一同響應，透過健康生活模式預防和及早發現癌症，並透過奉行健康生活模式及減少接觸主要風險因素，可預防約百分之40的癌症個案，以達致預防勝於治療。

為增加社會對癌症威脅的認識，國際抗癌聯盟自2000年起將每年的今天定為「世界癌症日」，而今年的主題是「整合衞生資源，醫療人人共享」，以表揚在讓更多人獲得預防和控制癌症的醫療護理方面取得的進展。同時，衞生署建議市民應避免吸煙和飲酒、多做體能活動、保持均衡飲食、維持健康的體重和腰圍，以減低患上癌症的風險。市民亦可到癌症網上資源中心瀏覽有關預防不同癌症的健康資訊。

除第一級預防外，政府在實施癌症篩查時採取了實證為本的方式，以達致及早診斷和開始早期治療，從而提高治療成效。而本港「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲、沒有徵狀的香港居民接受大腸癌篩查；「子宮頸普查計劃」亦鼓勵曾有性經驗的25至64歲婦女定期接受子宮頸癌篩查，以有效預防子宮頸癌。

此外，為期2年的「乳癌篩查先導計劃」亦已展開，衞生署轄下的3間婦女健康中心及18間長者健康中心已於2021年開始，為合資格婦女提供風險為本的乳癌篩查服務。癌症預防及普查專家工作小組建議44至69歲的婦女如有某些組合的個人化乳癌風險因素，而令她們罹患乳癌的風險增加，可考慮每2年接受1次乳房X光造影檢查。「乳癌篩查先導計劃」下，署方使用乳癌風險評估工具，為本地婦女評估她們罹患乳癌的風險。