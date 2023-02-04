東方曾宣揚兩位一哥上場 警只愛唱好 實話當偏頗

東方傳媒機構(下稱「東方」)旗下《東網視頻》日前發布短片，引述警隊近期行為失德、捉賊乏力、處理危機事件力有不逮，作出善意提醒，竟收到警方致函施壓。事實上，東方一直關注警隊，例如兩代警務處處長鄧炳強及蕭澤頤上場時，均有大事宣揚，卻從未受到警方指摘。

作為本港第一大報業集團，東方一直公正報道，不偏不倚，監察政府發揮第四權天職。不過，時事評論節目以幽默手法探討警方執法能力卻遭噤聲。事實上，東方支持依法執法，2019年鄧炳強成為「一哥」，上任後接受東方獨家訪問，東方以大篇幅全版宣揚，大字標題指他「剛柔並濟 止暴制亂 還港安寧」；2021年蕭澤頤接棒後亦接受獨家專訪，東方同樣以全版宣揚，指他痛心青少年受荼毒，會傾力助重回正軌。

東方實話實說，指警務工作艱辛，遭大規模抹黑，建議要爭取支持建立警民互信，尤其是年輕人，並認同警隊應打擊「假新聞、假消息」。鄧炳強為答謝東方支持警隊，親自致送防暴警公仔高舉「香港人人睇東方」旗仔的模型作為禮物；蕭澤頤同樣為表謝意，致送寫上「東方飛騰」的水晶紀念座。

警方如今倒行逆施，將施壓信副本抄送予政府新聞處、香港報業評議會、香港報業公會，製造寒蟬效應滅聲，甚至企圖將東方置諸死地。回看其致送的「香港人人睇東方」及「東方飛騰」紀念品，實在是莫大的諷刺。