夫子會辦華服論壇　建議校服加入中式設計

夫子會舉辦「華服論壇」，設有華服試穿攤位，讓參加者能夠親身體驗不同的華服，感受中華五千年文化底蘊。議員郭玲麗親身試穿唐朝齊胸衫裙，稱社會各界應該共同推動珍貴的華服文化，建議現時本港重要活動及節日可提倡大眾穿漢服參與，以突顯中華民族特色，包括校服加入中式設計。

郭玲麗稱，現時各中、小學的校服設計大部分都偏向西式，建議可考慮加入中式設計，從小在生活加入華夏文化元素，相信可提升學生的身份認同感。她期望未來能夠舉辦更多同類型的活動聯合各個持分者，攜手一起將華服文化發揚光大。期間，她試穿唐朝齊胸衫裙，稱主要特點沒有釦子，而用繩帶繫結，給人灑脱飄逸的印象，加上中國特色的繡花圖案，充分感受到傳統華夏服裝之美。

本次活動目的是推動香港市民認識華服，凝聚本地及海外推廣團體，並邀請華服漢服專家、教師和學生出席講座活動，互相分享意見及促進交流，致力在學校推廣華服文化。活動期間，公民教育委員會主席蔡德昇先生表示，認同在學校推廣華服有助學生認識華服漢服有助建立身分認同，更提出認識中華服飾並將其發揚光大是中華兒女的責任。教育工作人員總工會余綺華老師表示，現時華服漢服透過不同的媒體展現，在學校推廣華服漢服有助加深學生對中華文化的認識和認同，了解華夏文化的源遠流長，鼓勵學校可以多舉辦中華文化相關的活動。