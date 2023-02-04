政Whats噏： 先進設備仍生奪命事故　施家殷：安全意識難取代

科技雖可改善生活，不過用家嘅意識更重要。香港房屋協會監事會委員施家殷近日喺一個訪談節目中提到，有地盤承建商不惜動用高科技以確保工地安全運作，但依然無法避免悲劇發生。佢認為相關人員若不具備安全意識，即使有更先進嘅設備都係徒然。

話說去年9月，安達臣道地盤發生天秤倒塌嘅奪命意外。而意外前兩星期，施家殷就喺呢個地盤嘅貨櫃箱辦公室同承建商開會，聽取有關工地安全嘅匯報，而對方就話會採用一全套新嘅工程保安系統「DMSS」，即以數碼科技全面監察地盤安全運作。然而諷刺嘅係，即使具備咁高科技同先進嘅設備，仍然發生嚴重工業意外，傾刻之間就白白犠牲三位年輕工友嘅寶貴生命。佢慨嘆話現代人往往十分依賴高科技同先進技術，但若果操作嘅人無將安全意識植入心坎，始終都有百密一疏嘅時候。

講起科技，施家殷又想起疫情所催生嘅線上會議。佢話見過有大忙人可以同時置身於4個線上會議，並以蜻蜓點水嘅方式同與會各方交談。雖然現令科技可以完成過去難以想像嘅事，但佢覺得待人接物等當面交流嘅意義就打咗折扣。