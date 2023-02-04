上月中遊日曾有高風險接觸　港漢染猴痘生殖器等現紅疹

再有猴痘確診輸入個案！衞生署衞生防護中心今日(4日)表示，個案涉及一名過往健康良好的40歲男病人，上月中曾到訪日本約10天，本周二(1月31日)出現口腔潰瘍，並於翌日(2月1日)出現低燒、頭痛、淋巴結腫大，手、軀幹及生殖器官亦出現紅疹。防護中心的公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本驗出猴痘病毒，患者現於瑪嘉烈醫院單獨隔離。

該名男病人於本周三(2月1日)曾向私家醫生求診，及後於昨日(2月3日)前往仁濟醫院急症室求醫，其後再被轉送往瑪嘉烈醫院。院方安排他入住隔離病房進行單獨隔離，現時情況穩定。初步調查顯示，病人於上月14日至24日逗留日本期間，於潛伏期內曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他於外地期間沒有認識任何猴痘確診病人，回港後亦沒有高風險接觸。

防護中心已安排病人的2名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種。他於出現病徵後沒有密切接觸者。流行病學調查仍在進行中。中心會將個案通報世界衞生組織、日本衞生當局和內地有關當局，並會發信提醒全港的醫生和私家醫院留意沒有相關接觸史但有病徵的求診人士。因應一宗去年9月的輸入個案，政府已啟動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。