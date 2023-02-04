港鐵去年延誤罰6550萬　按年升逾3倍　每程減3%回饋乘客

港鐵去年發生多宗事故，其罰款金額將用於今年，作提供予市民的車費優惠。港鐵今日(4日)回覆東網查詢時表示，根據初步資料，去年共有8宗31分鐘或以上的服務延誤並初步確認由港鐵控制範圍因素引起，撥出作優惠的金額為6,550萬港元，金額按年勁升3倍有多，意味著列車服務受阻的延誤時間比前年更長。該筆罰款連同港鐵於業務錄得利潤而回饋的款項，將以每程3%車費折扣的方式，於今年6月實施票價調整時回饋乘客，並維持至少6個月。

根據服務表現安排，每宗延誤達31分鐘或以上的事故，若成因與港鐵有關，港鐵需按每宗事故的延誤時間長短提交罰款。港鐵回覆東網查詢時指，去年共錄得8宗相關延誤事故，初步確認由港鐵控制範圍的因素引起，故罰款共6,550萬港元。

翻查資料，港鐵前年共發生16宗嚴重延誤事故，需罰款1,900萬港元；而2019年則發生10宗延誤31分鐘或以上的事故，須罰款8,650萬港元，是引入機制以來最多。

港鐵表示，每年投放超過100億港元於保養、維修及提升鐵路設施及服務。在2022年全年運作超過135萬班列車當中，列車按照編定班次行走和乘客車程準時程度均維持在99.9%的高水平。