政Whats噏：鄧飛憶年少參與問答節目　撳掣陰影至今猶在

從事教育工作嘅議員鄧飛，日前接受議員同事江玉歡嘅訪談，期間講到佢讀高中之時，雖因參與電視節目演出而年少成名，但亦因幕前嘅表現而產生心理陰影，即使廿幾年後貴為代議士，如今喺議事堂一見到枱面上嘅撳鐘按鈕，過去嘅忐忑情緒就即刻湧上心頭。

學生時代嘅鄧飛之所以薄有名氣，皆因當年有一個介紹中國風光名勝嘅旅遊節目，當中有一個由觀眾參與嘅問答環節，鄧飛獲得第二名嘅優秀成績。儘管事隔多年，鄧飛「回帶」翻轉頭都認為自己本來有機會得第一名，只係搶答過程裏面撳鐘唔夠快，先至畀人家追上，以致屈居第二。而本應係「狀元」，因撳鐘唔夠快而變咗「榜眼」嘅經歷實在太深刻，就算依家做咗立法會議員，一去到發言要鬥快撳鐘就好驚，擔心唔夠人快嘅有心理陰影困擾到依家呀！

鄧飛又話，當日能夠參與問答環節嘅觀眾，事前要喺電視城通過筆試，繼而由製作人員進行面試，以挑選適合上鏡、伶牙俐齒嘅觀眾喺節目中亮相，最後獲揀選出鏡嘅觀眾包括佢在內，只得6人。而喺呢個旅遊節目之後，鄧飛就獲電視台之邀，擔任兼職主持。佢話當其他同學幫人家補習為兼職，而自己就到「大台」做主持，感覺當然係過癮啦！更難得當時就讀嘅中學，容許佢提早下課去電視台做兼職。雖然拍攝日子一星期只得一日，時間唔係好長，但又提到當時身處錄影廠嘅感覺唔太自在，事關三部攝影機背後嘅操作人員恍似一團黑影，自己就好似畀三支槍指住咁。

之不過，攝影機鏡頭竟然又對依家從政有幫助喎。鄧飛話面對群眾，可觀察對方嘅反應從而調節自己嘅表達，但鏡頭就唔會有任何反應，所以要練習面對冰冷嘅鏡頭能快速「入戲」，否則觀眾只會睇到一副冷面孔。況且導演亦反映，話佢唔講嘢嘅時候個樣係好惡㗎！