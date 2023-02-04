油塘兩混凝土廠不當運作　環保署控17宗罪待訊　另就無牌經營搜證

《東方日報》及東網前年以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘東源街22號混凝土廠違規運作，導致區內沙塵滾滾，環境保護署其後再發現同街20號另一混凝土廠有類似情況，遂向涉事混凝土廠先後提出17宗檢控。署方今日(4日)表示，現時正等候法庭審訊，並已與律政司跟進，爭取盡快排期審理案件以獲取最終禁制令，停止位於東源街22號的混凝土廠運作，署方亦正就中國混凝土有限公司的混凝土廠在牌照續牌申請被拒後，仍然無牌經營，進行搜證及整理證據，以提出更多檢控。

環保署續指，由於中國混凝土有限公司分別位於東源街20號及22號的2間混凝土廠運作未能滿足環保的要求，署方先後於2021年4月及2022年4月，拒絕該2間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請，2間混凝土廠亦分別提出上訴。其中，位於東源街22號混凝土廠的上訴及司法覆核申請，已分別被空氣污染管制上訴委員會及高等法院駁回，其牌照已經失效。而位於東源街20號混凝土廠的上訴仍在審理中。

為停止位於東源街20號的混凝土廠繼續運作，環保署於去年4月13日透過律政司向高等法院原訟法庭申請臨時禁制令，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程(包括混凝土生產)的運作，並獲原訟法庭批出臨時禁制令至去年4月22日。其後原訟法庭在廠方承諾其運作不會造成空氣污染而引致公眾滋擾下，決定不延長上述的臨時禁制令，及將有關聆訊押後至另定日期審理。