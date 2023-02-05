東方日報A1：旅業喜通關　復甦卻難

疫情肆虐3年，人面或許早已變遷，中港兩地明日終迎接全面通關，惟本港接待仍需改善。文化體育及旅遊局局長楊潤雄坦言，難以估計今年訪港旅客數量，相信要待一段時間才有大量旅客訪港，加上經歷疫情已久，出行模式改變，例如商界大多改為線上開會等，故未知市民的出行模式會否恢復至以往般。而旅遊業界雖對通關後旅客重返本港表示樂觀，惟疫下各行各業皆人手不足，認為要霎時復甦卻艱難。

對於社會關注本港承載量是否足夠應付通關，包括導遊、領隊人數及酒店接待能力等，楊潤雄昨在電台節目稱，過去很多行業均現人手不足問題，但最近已紛紛開始重新招聘。

他預料整體上會有足夠工作人手，又引用外國重啟旅遊經驗，最快要一年時間，方可回到以往的七成，當局會繼續與業界溝通、合作及提供協助，提升接待能力。

另外，港府為吸引旅客來港，將派發50萬張機票。他說，東南亞遊客佔本港整體旅客三成半，反映香港有吸引力，當局會針對東南亞及內地旅客作宣傳，再向東亞及歐洲地區推廣。疫情後旅客改變消費模式，愈來愈少旅客單純在港購物，因此更要讓外國旅客知道，來港可體驗大自然、嘗美食和欣賞文化古蹟。

至於旅遊業界亦喜見全面通關，但同樣難以預計重啟旅遊業後的客量。旅遊發展局總幹事程鼎一表示，對旅客重返本港感到樂觀，而近期調查亦發現，亞洲區內其他國家地區都把香港列作外遊的首數個選擇之內，相信本港與內地全面免檢疫通關後，亦會吸引更多內地旅客訪港。不過，在疫情下，航空、酒店等行業均人手不足，甚或出現貴機票等問題，他不希望承接能力會影響旅客體驗，故尚要時間觀察。

程鼎一又提到，本港與內地是全球最後開關的地方，故此需要更大力度向世界宣傳。除向旅客派發50萬張機票外，局方更推出「香港有禮」活動，即與零售、餐飲及主題公園等業界合作，為旅客提供消費優惠，總數100萬份，而每份禮品亦會提供額外100元補貼，合共斥資約1億元。局方亦會積極復辦各項大型盛事，如美酒佳餚巡禮及農曆新年花車巡遊等。

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