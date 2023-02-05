把握通關各行業能力待提升　財金官員稱派發消費券助穩住經濟

明日(6日)即將全面通關，迎來各方旅客，財金官員今日(5日)在網誌表示，今次的調整，基本上已回復免檢疫往還，預期相關經濟活動，如出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業等，也會加快恢復，他提到，去年12月本港的商品出口貨值按年大跌28.9%，是68年以來最大單月跌幅，亦是連續第8個月下跌。去年全年計，商品出口貨值累計下跌8.6%。零售銷售貨值去年12月雖然轉跌回升1.1%，去年全年仍跌0.9%。

至於去年單計網上銷售的零售貨值，則達346億港元，較前年增長21%，反映在轉變中仍有新機遇，他又指，過去兩年政府派發消費券穩住了疫情下脆弱的消費和企業信心，也穩住了本地的經濟和就業，同時推動了電子支付及網上銷售的發展。

他料今年本港經濟肯定會比去年好，但經濟恢復也有過程，需要努力鞏固良好勢頭，小心風險，短期來說，各行業都在努力提升業務處理能力，包括加快補充貨源、增聘人手及加強培訓等，冀迎接轉趨活躍的生意量，加上本港即將舉辦多項國際盛事及派出超過70萬張機票的推廣活動，料可以鞏固和推動經濟復甦，改善市民生活。