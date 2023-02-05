市建觀塘商業地流標　當局稱為保核心商貿地位　不急於批出標書

政府因急就章興建簡易公屋，選擇在啟德黃金商業地段建逾萬伙單位，引起居民反對。另一邊廂，市建局K7項目觀塘市中心重建計劃，去年底就為第四及第五發展區項目推出招標，惟疑受本港經濟前景不明朗影響，僅收得一份標書，加上入標價不理想，經局方董事局審議後最終決定收回項目。市建局稱為保九龍東商貿區作為香港第二個核心商業區的發展「地位」，不急於批出相關項目發展。

市建局行政總監韋志成今日(5日)透過網誌解釋收回項目原因，直言第四及第五重建發展區位處策略性位置，毗鄰觀塘港鐵站及裕民坊公共交通交匯處，而且是觀塘住宅區與香港第二個核心商業區，即九龍東商貿區的連接點，綜合各方面原因須發揮的「市中心」角色。因此，他指出市建局仍對項目的發展前景樂觀，不會因一時的市場波動而急於批出標書，並將研究項目未來的發展路向，擬訂適當的替代方案，包括正參考紐約、倫敦和東京等高密度大城市所提倡的「垂直城市」(Vertical City)發展理念，以高空發展的都市形態進行更新規劃，期望提升整體建築的空間。

韋志成亦在網誌中回應有評論意見指，認為九龍東商貿區在未來數年的商業樓面供應充足，建議將相關地段守作住宅發展的說法。韋駁斥指，有關地段是珍貴的市中心土地，有相當的發展湣力，加上如在九龍區的甲類住宅項目，准許發展的地積比只有9倍的上限，而非住宅發展卻可達到12倍，他亦補充指若更是住宅區的商場，只能興建將3層面積，料未能滿足未來觀塘區的居民日常需要；而相關商業大樓完成興建，亦可分隔鄰近港鐵觀塘線架空路軌及觀塘道交通噪音對住宅區居民的影響。