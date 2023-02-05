爭取80郵輪航線途經香港　政府難料旅客量何時重回疫前水平

本港與內地明天(6日)起全面通關，兩地居民及人員可經所有口岸往來而毋須預約，亦不用出示核酸測試陰性證明，而海外入境人士則要提供快測陰性證明。對於訪港旅客數字何時「復常」，文化、體育及旅遊局局長楊潤雄在電視節目表示，三年疫情改變了大部分旅客的出行習慣，例如商務上很多時透過網上溝通，難言會否返回以往的模式，預料約一年後旅客數量才回復至疫情前約7成水平。

對於外界關注本港旅遊業承載量能力，楊潤雄稱現時不同行業已開始招聘工作，當局會與業界保持溝通。楊提及早前公布的「你好，香港！」活動將送出的約70萬張機票，其中50萬張預留予全球旅客，他指出相比全球各地，香港是較遲開放，有需要更加出力吸引旅客，將按疫情前旅客來源分配機票，指政府宣傳策略會先針對東南亞及內地旅客，並再擴大至東亞及歐洲地區。他又稱，政府暫時爭取到80條途經香港，正考慮提供更多優惠，但就指疫情前的郵輪旅遊仍有進步空間，不會以當年水平作為目標。

楊潤雄預計，疫情後旅客的消費模式有轉變，純粹來港購物的旅客會減少，政府未來將推動綠色旅遊及文化古蹟旅遊，推廣香港特色，相信很多外國人對香港的大自然有興趣。他亦提到，香港將有多項大型盛事舉行，包括渣打馬拉松及巴塞爾藝術展(Art Basel)等，料可吸納不同旅客興趣。對於旅遊界提出設立復業基金，他指一直與旅遊業界保持溝通，政府正考慮相關建議，相信不同行業也有可能遇到相同問題，政府會積極與不同界別繼續商討。