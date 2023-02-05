調查指近7成市民有意申請簡約公屋　工會促當局完善交通等配套

近日簡約公屋「落戶」啟德的爭議未止。有工會上周以網上問卷形式訪問347人，今日(5日)公布調查，發現近7成受訪者有意申請簡約公屋。對於想申請簡約公屋的原因，調查結果顯示，70.6%人認為簡約公屋租金便宜；64.6%認為可改善居住環境；更有逾25%認為簡約公屋「沒有不吸引的原因」。在8個選址中，近6成人對啟德世運道感興趣，其次是觀塘彩興路。

不過，調查反映有4成市民擔心簡約公屋只能短期居住，也憂慮交通不便。工聯會建議當局增撥資源，完善交通及社區配套。工會以啟德選址為例，該地段設10,700個簡約公屋單位，考慮到交通需求會增加，且該區公共交通配套不足，難以負擔大量人口，建議政府建設「走數」的啟德單軌列車，進一步完善規模，另盡快落成「東九龍過山線」。

工會又提到，正輪候公屋單位的劏房戶，家庭成員多為3人以上，然而政府公布的簡約公屋單位，有7成為1至2人單位，形容明顯與需求脫節，建議政府增建大單位，滿足更多居住在不適切住房家庭的需要。工會又建議當局可多在市區覓地建簡約公屋。工會會長吳秋北表示，支持政府用簡約公屋解決本港住屋問題，會留意項目的資金運用，但社會不應只糾結在選址及造價等問題，要同時考慮其社會價值，相信有利當區長遠建設。

劏房住戶周女士已輪候公屋約6年，現時與就讀初中的13歲兒子同住，單位月租約4,500港元，另要繳付水電費，經濟負擔大。她表示現時居住環境惡劣，天花石屎剝落，也要跟兒子同床。另外，有腳傷的她現居住9樓，在大廈無電梯的情況下，出入更為不便，期望可入住市區簡約公屋，方便兒子讀書。但若只能選擇新界的簡約公屋，則會繼續輪候公屋。