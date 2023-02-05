政Whats噏: 巧遇江旻憓即打卡　梁熙唔玩劍擊因唔夠高?

兩年前嘅東京奧運，香港劍擊運動員張家朗攞咗奧運金牌，做咗「世一」之後，香港出現咗「劍擊熱」，唔少家長都送小朋友去學劍擊。議員梁熙（Edward）今日（5日）出席劍擊學堂開幕禮，仲撞到香港重劍名將江旻憓(Vivian)喎。佢仲話其實自已細個都好想學劍擊，但見到班運動員就打消咗呢個念頭喎。點解呢？

原來係因為唔夠高喎！Edward話細個都好想學劍擊，但嗰時劍擊唔及依家普及，好似係貴族先可以學習嘅運動，佢只好喺家中用竹枝模仿打劍，冇渠道正式學劍擊。不過，佢今日見到啲劍擊運動員，都係打消呢個念頭啦！因為佢話見到啲劍擊運動員，先發現原來佢哋咁高，覺得自已都係唔夠高玩，所以都係放棄啦！但佢就話會推薦身邊啲高佬去打喎。

查實睇返張相Edward都唔算矮，佢同江旻憓都係差小小。據Edward透露自己有約173cm，咁對比返Vivian嘅178cm，佢都未嘗唔可以試下喎。佢仲大讚平時多戴頭罩嘅Vivian，私下非常親切，笑容甜美，難怪有「微笑劍后」之美譽，佢都唔住要合照打卡。