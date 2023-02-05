老鼠膠殺傷大頻誤中野鳥　食環署死撐：不在戶外放置

政府治鼠會使用各種捕鼠方式，惟成效一直備受質疑，其中被視為效率最高的老鼠膠卻造成誤中副車的反效果，嘉道理農場暨植物園日前指出上月共接收25隻被鼠膠誤傷的受害野鳥，盼當局立法禁用。惟事隔一天，食環署今日(5日)回覆《東網》時仍「死撐」，指僅在街市收市及關門後在室內放置老鼠膠，不會在公眾地方及戶外擺放，換言之，港府捕鼠將繼續使用被指殘忍的老鼠膠。

本港鼠患問題嚴重，尤其有街市上演群鼠啃食豬殼等驚嚇場面後，政府去年展開「各界攜手，全港滅鼠行動」，並使用多種方式滅鼠，其中去年底在黃大仙大成街街市採新措施，環境及生態局局長謝展寰亦曾親身視察，政府公布鼠膠滅鼠的效果最顯著，去年11月底加用鼠膠後，用3周時間捕獲385隻老鼠，連同其他方法，10月至12月底於該街市共滅700隻老鼠。

作為效率最高的方式，老鼠膠卻被滅蟲專家指屬最殘忍的方法，甚至會誤傷其他小動物。專家所言非虛，嘉道理農場暨植物園日前就指出，因誤墜老鼠膠而送到該園野生動物拯救中心的野生動物數目急升，上月共接收25隻受害野鳥。該園續稱，不單老鼠，就連其他野生動物都會因誤墜老鼠膠而受重傷，甚至在承受不必要的痛楚後死亡。愛爾蘭及新西蘭等國家目前已立法禁止使用老鼠膠，該園亦一直爭取政府立法禁用，並呼籲使用更人道的防治鼠患方法。

按上述老鼠被消滅的數字看來，政府使用的老鼠膠數量亦相當多，而不少野鳥亦中招，令人質疑鼠膠遍布各地，才會令野鳥誤中。不過，負責滅鼠工作的食環署今日最新回覆《東網》時強調，現時只會在轄下個別鼠患情況較嚴重的街市在收市及關門後在室內放置鼠膠，並沒有在其他公眾地方如戶外環境放置鼠膠，以防捕捉到野鳥等其他動物。