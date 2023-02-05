明起全面免檢北上　香園圍口岸首次啟用旅客通關

港府早前宣布，香港與內地明日(6日)開始「全面通關、全開放通關」，所有口岸不設過關人數限制，過關內地亦毋須出示的48小時核酸檢測證明。明日起會開放全部出入境口岸，包括現時仍未開放的羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸，以及落馬洲/皇崗口岸，沙頭角口岸的貨運服務亦會恢復，當中香園圍口岸首次啟用旅客通關服務。

口岸開放時間與疫情前相同，羅湖口岸為清晨6時半至凌晨0時；落馬洲皇崗口岸為24小時；香園圍口岸為上午7時至晚上10時；沙頭角口岸貨運為上午7時至晚上10時。運輸署緊急事故交通協調中心亦會在明起，提升至「最高級別」運作，需要時加強公共交通服務。皇崗口岸24小時通關，市民要留意通宵皇巴及專線小巴服務在午夜後的頭班車開出時間，而皇崗口岸會在午夜12時後容許的士進入。

城巴將開設「新界東口岸特快」的B7及B8號巴士線，接載市民往返粉嶺、上水、大埔及沙田各地，往返粉嶺及上水的B7號線將於明日率先開辦。東鐵綫羅湖站班次將與疫情前一樣，每3班北行列車將有2班往羅湖、1班往落馬洲，平均服務時間分別為4至8分鐘；以及12分鐘一班車。明天首班開往羅湖的東鐵綫列車，將於明早5時35分由沙田站開出，並於約6時02分抵達羅湖。