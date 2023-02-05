茶餐廳「5成熟」豬扒晚餐盛惠$78　網民：刺身要收貴啲

外出用膳品嘗美食，不失為一個減壓、放鬆的好方法，但有時可能會遭遇一些「難忘」經歷。有市民在社交平台表示，在大圍一間連鎖茶餐廳用膳，惟煎豬扒明顯未煮熟，「先唔評論好唔好食，塊豬扒係生既(嘅)」。事主遂向該店職員反映，卻被反問「咁你想點」，惡劣態度讓事主感到委屈，「好似係我搞事咁」。網民留言笑指，「睇錯以為牛黎」、「鴨胸都係類似咁嘅色」、「刺身要收貴啲」，也有人直言餐廳離譜，端上生豬肉予食客。

有網民昨(4日)在香港茶餐廳及美食關注組發文，稱在一間茶餐廳吃晚飯，惟78港元的換來的是「5成熟」的豬扒。從照片可見，該半塊豬扒的表層已煎至金黃色，惟內裏卻是十分「新鮮」，不但質地光滑、肉質富有彈性，且呈淡紅色，明顯未煮熟。網民在貼文下紛紛留言，戲稱「一味兩食，煎同刺身，78(元)抵食」、「(豬肉)夠嫩，盡顯功架」；亦有人批評廚師「過分左」、「煮嗰個(係咪)咪(合)埋眼」等。

食安中心表示，通常出現感染病徵的豬隻早在在屠房已被銷毀，不會進入食物鏈，故市民因接觸豬肉而感染到致病菌的機會不高。不過，為避免受到病菌感染，市民須徹底煮熟豬肉才可食用，中心部分須在攝氏75度或以上持續烹煮至少30秒，才可有效殺死病菌。若豬肉在烹煮後仍有粉紅色肉汁流出或豬肉中心部分呈紅色，便應再行烹煮，直至熟透。