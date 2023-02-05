政Whats噏：立會將辯論中史納入必修科　有議員憂增學生壓力

通識科嘅爭議已告一段落，但唔少教育界人士正爭取將中國歷史納入高中必修科，議員劉智鵬將提出相關嘅議員議案。雖然增加青少年了解歷史同民族情感，政圈都有相近嘅睇法，但竟然有「暗湧」。據悉，有個別建制派議員擔心將中史納入必修科會加重學生壓力，而對議案有所保留，惟經評估後認為議案係「政治表態大於實質意義」，估計教育局未必可以喺短期內做到，所以最後決定支持；亦有議員覺得讀歷史同認識國家「係兩回事」，故對議案有好大保留；但亦有唔少議員認為議案係好事，關鍵在於執行嘅細節同人手安排，所以通過嘅成數都唔細。

身兼教育工作者聯會會長嘅劉智鵬將喺下周三(15日)嘅立法會大會上提出無約束力嘅議員議案，要求政府將屬於高中選修科嘅中史科改為必修，並易名「中國歷史地理及文化科」，評級制度就由1至5**，改以「達標」或「不達標」取代，同通識科改為公民與社會發展科嘅機制相同。如果措施落實，高中必修科將增至5科。

據了解，民建聯近日開會時亦傾過呢個議案，席間有人提出擔心中史成為必修課，會同現有嘅公社科有衝突，仲擔心會增加學生嘅壓力，但席間有唔少人都認為若果成事可增加學生對國情嘅了解，所以最後決定支持。

新民黨同經民聯目前就仲未開會傾黨對議案嘅立場，但係新民黨嘅議員黎棟國話唔擔心做法會增加學生壓力，認為關鍵係處理好細節上嘅安排。經民聯嘅議員陸瀚民就話個人而言係支持議案，但現時前線教師嘅時間爆滿，要處理外活動等事宜，認為要安排好時間處理好呢啲問題做法先有教育效果。由於兩個黨都未正式開會傾，最終決定係點可能要等幾日後開會先有結論啦！

社福界議員議員狄志遠就話對議案好大保留，認為讀歷史同認識國家「係兩回事」，而且依家已經有公社科，部分科目亦有滲入「國家元素」，加上政府經常都有相關活動，覺得學生「認識夠」，又憂慮成必修科後原有中史科嘅走向。佢坦言對「強迫」做法有保留，會約劉智鵬了解佢嘅諗法。

對於以上嘅關注，劉智鵬就唔認為會增加學生同老師嘅壓力，佢以體育科為例，現時高中學生都要上體育科，形容都係佔用學生時間，但冇人會提出質疑因為安排係為咗學生嘅「多元發展」，同樣中史成必修科都係為咗加強學生國民意識。佢又認為點樣協調好成必修科嘅教學時間主要責任喺校方同教育局度，又透露為咗方便事情進展，已聯繫咗大學學界嘅人幫手做好配套工作。