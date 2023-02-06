落馬洲皇崗口岸凌晨重開　旅客陸續乘皇巴往過關

香港與內地今日(6日)開始「全面通關、全開放通關」，所有口岸不設過關人數限制，過關內地亦毋須出示的48小時核酸檢測證明，並開放全部出入境口岸，包括現時仍未開放的羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸，以及落馬洲/皇崗口岸，沙頭角口岸的貨運服務亦會恢復，當中香園圍口岸首次啟用旅客通關服務。

其中於疫情以來客運服務首次重開的落馬洲皇崗口岸，為24小時開放，東網記者於今日(6日)凌晨零時左右，抵達位於落馬洲的新田皇巴站視察，見有旅客陸續到來乘車前往皇崗口岸過關；而班次亦頗密。記者根據目測，在先後抵達的4班車，平均每班車大約有70多人登車。

一名從事機械工作的香港市民柯先生，因工作關係須中、港兩邊走，他表示於過去3年疫情以來，在內地接受多次隔離，公司原來的正常運作亦大受影響，如今全面通關各口岸開放，一切復常，帶來很大方便。柯亦透露，其子於內地讀書，早前回港過年，今日須回校上課，為避開排隊費時的核酸檢測，故特意選擇趁今日凌晨時分過關。