天水圍醫院推實了解手術進度　服務將普及全港公院

天水圍醫院作為醫院管理局3大智慧醫院試點之一，於2021年推出「智慧諮親」（Family Link），為需要接受手術的患者家屬諮詢平台，家屬只要獲得病人授權，可透過指定平台實時了解親人的手術進度，例如病人正等待麻醉、已入手術房、已離開手術房等狀態。平台已推展至新界西聯網，至今已有2,000名患者使用，未來亦會推廣至全港公立醫院手術室。團隊又指，正研究於聯網內深切治療部使用同類平台，並於今年內試用。

「智慧諮親」項目於2022年已推展至博愛醫院及屯門醫院。預約手術及術前需要見麻醉科醫生的病人均可使用，病人簽署同意書後，獲授權的家屬會取得特定二維碼登入網上指定平台，輸入院方提供的密碼及病人資料後，病人家屬便可透過平台得悉親人的手術進度，頁面會顯示手術6個階段，分別是「等待手術中」、「到達手術室」、「手術進行中」、「手術完成」、「到達復甦房」、以及「離開手術室」，但不會實時看到手術情況。屯門醫院副行政總監尹耀宗表示，平台方便患者家屬即使無法前往醫院在手術室外守候，亦可實時了解病人的手術進度。

此外，醫院亦建立智慧診所，門診部已全面電子化，包括使用電子健康監測站(E-Health Station)，專科門診的病人於覆診當日，可透過醫管局手機應用程式「HA Go」免排隊登記及繳費，病人只需掃描繳費單條碼，自助量度血壓、身高和體重，資料會即時上載到病人個人檔案。電子健康監測站已推展至博愛醫院，並將於今年內推行至全港公立醫院專科診所使用。天水圍醫院副行政總監陶志雄表示，以往病人量度血壓、身高和體重，均需要醫護人員協助，新模式下醫護只需協助病人一次，教導他們如何使用儀器，其後數據亦會自動上載，可減省人力及時間。

另外，新界西醫院聯網急症科顧問醫生雷俊達表示，院方將透過「醫療物聯網」，遙距監測病人。天水圍醫院急症室第3類緊急病人今年內會試行佩戴穿戴式裝置，醫院能監測他們的健康數據，及位置追蹤，若遇任何問題，裝置會透過手機及平板電腦即時通知醫護人員，日後可避免發生病人逃離醫院的情況。他預料醫院可於2至3年內建立整個物聯網系統。