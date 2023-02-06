民安隊新設拯救訓練中心　陰晴風雨可照常練習

馳援工作分秒必爭，平日鍛煉必不可少。民眾安全服務隊在油麻地總部新設高角度拯救訓練中心，配備多項設施，包括模擬高空和狹隘空間拯救的裝置，方便隊員勤練習，精益求精。民安隊指，室內訓練場地的優點是不受天氣影響，無論陰晴風雨，隊員也可照常練習。剛好民安隊油麻地總部一處工場因為時代變遷逐漸停用，部門善用資源，與建築署合作將之改建成訓練中心。

架構方面，訓練中心樓高兩層，設有高角度拯救和狹隘空間拯救訓練設施，特別適合民安隊山嶺搜救中隊和緊急救援中隊人員使用，有助提升他們在攀山及坍塌拯救方面的專業知識和救援技巧。民安隊行動及訓練主任（少年團）曾志榮指，搜救行動大多是在險要山嶺護送行山人士返回安全位置，所以他們其中一個訓練重點是利用繩索和工具從高位下降。

而建築團隊為擴充場內可用空間，亦絞盡腦汁。民安隊行動及訓練主任（特遣部隊）劉卓然劉卓然表示，架設金屬結構時，盡量減少受力柱所佔空間，騰出地方，也盡量提升樓底高度，令隊員接受訓時會更有真實感。民安隊救援訓練分3大範疇，包括為新隊員而設的基礎訓練和向緊急救援中隊提供的進階訓練，至於較為複雜的繩索及抬床技巧，則屬於山嶺搜救中隊的訓練。