大埔廣福橋下漁船霸河　隨時連環起火

大埔區林村河長期有大批漁船打橫停泊，幾乎佔盡整條河道，漁民更以繩索把漁船與漁船之間扣起，並綁於天橋欄杆，穩固船身。有市民擔心會影響其他船隻出入之餘，甚或潛在「火燒連環船」危機。翻查資料，海事處過去一直有就上述河道跟進相關事宜，曾回應指如停泊過密，處方會要求船隻預留最少10米闊的河道空間，以及派出巡邏人員查核船隻資料。惟據東網記者連日觀察，即使船隻停泊多時，亦未見有相關人員到場巡視，而停泊空間的河道闊度更只有3到4米。

有讀者早前向東網投訴，指大埔廣福橋及林村河附近有大批漁船停泊，並橫跨河道，令其他船隻無從通過，儼如「私家泊位」。記者之後到場視察，發現以廣福橋下是最多船隻停泊，目測多達20至30艘，但未見船家蹤影。從地圖所見，涉事河道能通往大海，意味船隻可從其他地方往返，不過漁民為穩固船身，以繩索把漁船平排互相綁起，變相令到河道通行空間狹窄，目測闊度不足5米，相信不能讓任何船隻通過。

對林村河河道上停泊不少船隻一事，早於2018年已有多名區議員表示關注，擔心會阻塞河道和引致其他環境衞生問題，建議當局加強監管船隻停泊情況。海事處當時回應稱，在廣福橋及林村河附近停泊的船隻都持有有效牌照，有關位置亦非限制區域，因此沒有違反海事法例，但如果船隻停泊過密，處方會採取相應行動，保持河道暢通，包括要求船隻預留最少10米闊的河道空間，供緊急救援船隻進出，以及派出巡邏人員查核船隻資料。

廣福橋作為廣福邨邨民出入的必經之地，街坊謝小姐看到漁船停泊相片時直言「Over咗」，認為有騰出空間的需要，又指船身是互相扣起，考慮到最近天氣乾燥，「touchwood發生火災，擔心會火燒連環船，依家諗起都會驚一驚」。游先生則表示，河道遭到阻塞，會防礙其他具緊急用途的船隻出入，又擔心每逢「打風落雨」，船身繩索或承受不住，從欄杆斷裂，路人會被其絆倒，建議當局現階段應加強巡邏，並長遠規劃全面的漁船停泊方案。

就有關船隻停泊情况，海事處回覆東網指，已經不時派員巡查，確保船隻在上述水域暢通航行，過去一年在林村河及大埔河一帶水域共進行了19次巡查，包括與其他部門進行3次聯合行動，期間在海上發現的非法浮建物和河堤非法物，已被有關部門移除。就有船隻以繩索繫於橋身欄杆作為穩固點方面，處方亦於月初聯同相關部門到上述水域巡查，相關部門會就放置於該處河堤及橋上的繩纜及相關物品作出跟進工作。