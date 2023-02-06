東方日報A1：北部都會區空談布局　拓地龜速

自港府公布發展北部都會區，如何安置現有棕地作業者備受各方關注，加上早前有環團報告斥指部門執法不力，自公布都會區發展以來，區內年增38公頃違規開墾的棕地。昨日發展局局長甯漢豪更發表網誌自暴其短，指過去幾年只收回及清理約30公頃棕地，其實僅佔整個發展區的3%面積；並預料多花4年時間才收回約200公頃棕地，累計回收的棕地面積亦僅佔24%。有環團直言港府以「龜速」收棕地，進度都及不上非法開墾的速度，完全是空談發展，更指「今屆政府喜歡定KPI（績效指標），倒不如收地都定埋！」

昨日發展局局長甯漢豪發表網誌，原打算以協助安置棕地作業者的成功個案分享，意圖表達過程中各部門工作的辛勞。惟根據當局數字，現時新界共約1,600公頃的棕地中，約有60%，即約960公頃因其位處在發展區內，或因其露天運作模式與周遭環境及發展不協調等因素，當局將陸續發展為高密度房屋及其他用途，以更善用珍貴的土地資源和提升效益。局方在網誌中稱，過去幾年已先後為發展項目收回及清理約30公頃棕地，當中涉及約400個受影響的業務經營者，亦預料及至2026年，將陸續進一步收回及清理約200公頃棕地，經推算事實上僅佔整體發展區內的約24%棕地面積。

綠色和平資深項目主任陳可淳稱，北部都會區內涉及至少4個已公布的新發展區，部分公布已逾10年。她批評當局一直以「龜速」回收棕地，各部門亦同樣以「龜速」執法，令區內違規非法開墾的棕地「淨增長」超過回收進度。她指，現時當局用的1,600公頃新界棕地數字是數年前的「舊數」，機構早前公布的棕地增長調查發現新界年增38公頃違法棕地，相信亦屬冰山一角，料現時情況更嚴重。

陳可淳指，港府遲遲未公布棕地政策，加上執法力度不足，致令現時棕地情況出現亂局，「今屆政府喜歡定KPI（績效指標），倒不如收地都定埋！」她直言如當局善用現有棕地作房屋發展，根本用不上以破壞環境的方式在交椅洲填海，不但嚴重影響海洋生態，亦猶如倒錢落海。

對住重置棕地作業者，當局稱在過去兩年，地政總署已先後批出8幅合共約18,500平方米的用地，以讓受影響作業者租用相關土地。另有3幅共約4,500平方米的用地已完成招標，並於今年二月內交付土地予中標者。發展局副局長林智文表示，當局透過協助棕地作業者覓地重置，提供遷置土地上興建構築物的豁免書，目前已為超過20個作業者取得規劃許可，當中包括物流、汽車維修、𠝹木廠、建造業等經營者；當局亦正推動多層現代產業大樓發展，協助受影響作業者以更高效的用地方式營運並且升級轉型。他指，今年起會陸續為首批5幅位於洪水橋和元朗的有關土地招標，惟未提及相關的招標、興建及供應時間表。

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