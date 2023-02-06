東方民調：簡約公屋造價細項唔清唔楚　勢招怒火

簡約公屋為臨時房屋有別於傳統公屋，居住數年就要拆卸，成本效益及選址等問題備受各界關注。簡約公屋被質疑成本過高，有市民不滿土地資源錯配；亦憂慮插針式建屋影響交通及社區資源運用。有議員則批評政府公布資料欠透明度，造價「條數唔清唔楚」難說服公眾，有土地研究團體直斥政府燒錢，質疑相關計劃未能提高基層生活質素。

港府去年宣布推出「簡約公屋」計劃，賣點是用組裝建築，較傳統公屋快落成，然而計劃出台後問題多多，造價與「簡約」原則亦大相逕庭。當局最新公布，簡約公屋5年計劃總開支為264.4億元，若除以3萬個單位，平均每間簡約公屋投入約88萬元，被質疑較傳統公屋及過渡性房屋平均造價高。當局聲稱簡約公屋每個單位造價介乎53萬元至65萬元，被質疑有誤導之嫌，房屋局僅指造價細項難以解釋，當局未詳列單位造價計算方法，被指難說服公眾。

除了成本問題，選址亦受爭議，包括啟德世運道項目，啟德發展區早前已興建過渡性房屋項目，再次被政府「睇中」加建最大型簡約房屋項目，但事前無向居民交代及諮詢區議會。有九龍城區議員質疑當局違反啟德新發展區的規劃原意，又指兩次過渡性房屋項目已佔用原作學校發展用地，興建簡約公屋再次削減原可作改善社區配套的用地，而人口大增亦令區內交通更嚴峻。

議員江玉歡則批評當局沒有公開項目細節及造價，強調當局有責任交代清楚「條數點計」，直斥資料欠透明度，又認為當局須提供詳細數字，因涉及龐大公帑，需向市民交代，否則難以於工務小組獲批撥款。

本土研究社亦斥政府大花公帑興建簡約公屋，現時只是將單位部分電器及傢俬扣除來製造成本下降假象，單位成本價實質仍然很貴；更指現時的簡約設計住戶未享有獨立廚房，加上人均居住面積亦未達公屋的最低標準，未來居民與住鐵皮劏房無異。另外，相關單位的耗損及翻新情況，對未來數轉入住的居民來說，可能與住惡劣劏房無分別，質疑計劃未能提高基層的生活質素。