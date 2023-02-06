東方民調：逾半受訪者促還原基本步　加快興建傳統公屋

政府推出簡約公屋爭議不斷，斥資逾264億元5年內興建3萬個單位，但用完就拆，被指造價太高，欠成本效益，而選址亦惹爭議。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府的簡約公屋計劃浪費時間及金錢，倒不如加快興建永久性的傳統公屋更實際，批評當局處理房屋問題藥石亂投，更質疑簡約公屋成效。受訪者又歸咎政府一直無善用土地資源，又認為房屋政策「走捷徑」無助解決問題，房屋發展最終恐原地踏步。

政府公布8個「簡約公屋」興建選址，位置遍布港九及新界，簡約公屋選址最受關注為啟德世運道項目，可提供約1.07萬個單位，即佔總目標的三分之一。當局聲稱經最新造價檢討，已將單位平均成本價降低，令總建造價下降9.7億元至264.4億元。而為減低造價成本，單位未有提供冷氣機，幾乎所有家電均要由住戶自行負擔。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問402名18歲或以上市民，結果顯示，對於簡約公屋造價昂貴，但用幾年就拆，53%受訪者直指不如加快興建傳統公屋；32%斥浪費時間金錢。首批簡約公屋營運費用達25億，到期後約3萬公噸垃圾被棄置，44%受訪者批評猶如燒錢做實驗；27%斥欠成本效益；21%指欠持續性。

啟德選址霸佔商業靚地，部分選址又太偏遠，40%受訪者轟資源錯配損效益；25%歸咎政策出台粗疏；19%斥當局閉門造車欠諮詢。對於插針式興建簡約公屋，50%受訪者認為非良好規劃；19%憂慮社區設施配套不足；18%擔心交通難負荷。政府有地起簡約公屋，卻一直聲稱無地起樓，48%批評政府無善用土地資源；28%斥房策走捷徑，難解決房屋問題；15%斥閒置地皮愈揭愈多。

對於政府的簡約公屋，39%受訪者批評政策急就章，藥石亂投；30%感到成效存疑，房屋發展恐原地踏步；20%形容是權宜之計走精面。綜觀情況，大部分受訪者質疑簡約公屋成本效益低，整個計劃猶如燒錢做實驗，批評政策出台粗疏，又形容政府房屋政策「走精面、走捷徑」，非良好規劃。