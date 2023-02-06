肌肉攝取足夠鈣質　可預防腿抽筋

鈣是一種礦物質，是構成骨骼、牙齒的必要成分。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，鈣亦存在於人類身體的細胞內，協調訊息傳導，使身體各部分的機能正常運作。另外，身體內部的器官，例如心臟，會比腿部肌肉先吸收血液中的鈣質，以維持心臟正常收縮；因此，若肌肉無法吸取充分的鈣質，會容易引起反應速度變慢及腿抽筋的情況，對肌肉的收縮和其正常運作有重大影響。

補充足夠的鈣質，除了保障骨骼牙齒健康外，亦有助心臟的正常收縮和維持肌肉耐力的作用。補鈣最佳途徑是從日常飲食中攝取，鈣主要存在於奶製品如牛奶、乳酪；豆製品如硬豆腐、加鈣豆奶；海鮮類如蝦皮、沙甸魚；植物類如紫菜等都含有豐富的鈣。當中蝦皮鈣質含量相對較高，每100克的蝦皮就有991毫克的鈣。

根據中國營養素參考值，4至6歲兒童及成年人每天建議攝取800毫克鈣，孕婦每天建議攝取1,000毫克鈣（中期）及1,200毫克（後期）。而1至3歲的幼兒每天需要約500至600毫克的鈣質。但機構提醒，人類不需要飲用大量牛奶來補充鈣質。雖然牛奶含有豐富及較多可被人體利用的鈣，但其他食物同樣也可以提供豐富鈣質，例如添加鈣質的豆奶具豐富鈣質。