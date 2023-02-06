竊賊猖狂　旺角街頭擸磚爆車窗偷嘢

一名男子於上周六(4日)早上10時許報案，指他返回旺角太子大南街73號對開路旁取車之際，赫見其私家車司機位車窗毀爛，車內有搜掠痕迹，疑是賊人所為。人員到場調查，事主經點算後，發現有記憶卡不翼而飛，案件列車內盜竊。

據現場天眼拍下片段顯示，相信案發於上周五(3日)深夜11時許，一名戴口罩、身穿連帽外套、牛仔褲及短靴男子，手持磚頭走近一輛橙色私家車，先轉頭回望，確定後面無人，隨即將磚塊掟向司機位車窗，惟未能得逞，待磚塊反彈落地後離去。

疑人未幾折返，在私家車旁稍作停留，見無途人走近或路過，再度檢起地上磚塊掟向車窗，終將車窗砸毀。疑人見狀，又走前幾步扮作「路人甲」四處張望後，再走近私家車進一步作案。賊人初時側身伸手入車內搜尋獵物，其後索性將上半身俯伏在司機位車門位置進行搜掠，且成功拉開車門作案。期間有一對情侶及一名中年漢路經，該對情侶一度窒步察看，但無進一步了解便離去；中年漢則向賊人投以一番可疑目光後，最終亦離開，片段亦到此完結。

又據另一段「天眼」片段所見，同一賊人持磚擲向另一輛深色私家車，惟多番嘗試仍未得逞；賊人更一度手持磚頭猛鑿該車後座車窗，詎料車窗絲毫無損，賊人只好將磚頭踢向路邊棄置施然而去。