竹篙灣隔離設施員工提早「被解僱」　近百人今到勞工處投訴

本港社會逐步復常，竹篙灣社區隔離設施最遲2月底轉為備用狀態。惟在竹篙灣工作、受僱於外判公司的衞生防疫員(即清潔工)向本報爆料，其公司上周三(2月1日)稱收到衞生署通知，下周日(2月12日)後竹篙灣會轉為備用狀態，故會調整人員數量及薪金。清潔工起初可選擇是否簽署自願離職書，及後監督以說話威逼工人，要求他們簽署，更聲言「同你哋簽名」。讀者質疑有關手法不當之餘，亦質疑事件如同遣散，理應有賠償。受影響工人今早(6日)到勞工處勞資關係科投訴。

隨着港府撤銷發出隔離令安排，有讀者指，其公司上周三聲稱收到衞生署通知，本月12日後竹篙灣會轉為備用狀態，讓同事選擇是否自願離職。惟其後公司態度有變，要求工人簽自願離職書，若有工人不簽署，便召他們到房間，當着工人面前讀一次離職書內容，「聽完當簽咗」，據網上一段影片可見，有監督稱「我宣讀咗架啦，份解僱信簽名同唔簽名你哋決定，唔簽名呢，我哋兩個IC(監督)會同你哋簽名，同寫返低個原因」。此外，讀者聲稱監督威脅工人，指該公司還負責很多場所的清潔，如工人肯簽署就「日後好相見」，相反就可能將來會失去工作機會，有工人為免麻煩便簽署。

讀者指出，有工人曾致電衞生署查問，對方回覆暫無指令2月12日將竹篙灣轉為備用，指是外判商的行政決定。他表示，該公司在竹篙灣的清潔部門約有1,200人，暫未知會減少多少人手；而扣減人工方面，估計由目前的約2.6萬元月薪加津貼，大減至1.4萬元。讀者不滿有人涉嫌代簽，亦質疑有關做法等同裁員，應獲遣散費。讀者又稱，政府理應有撥款予外判商營運至2月28日，擔心外判商「食差價」。受影響工人今天到荃灣區勞資關係科投訴。