全面通關首日　大批市民經羅湖口岸回內地探親旅遊

港人及內地居民往返兩地，今日（6日）起終於可免核酸測試及預約，各口岸全部開放，早上已有大批市民即時攜「大包小包」經口岸之一的羅湖回內地探親及旅遊。疫情期間未曾回內地的黃先生，因以往要返內地要預約及做核酸測試而卻步。當知道可免核酸內地後選擇首天（6日）回惠州探親。黃先生指會待在當地一個多月，主要與親友敍舊及看看鄉間變化。

而手拖車仔及帶了多件小型家庭電器的羅小姐指，上一次回佛山「老家」已是2020年，當時需要在內米隔離14天，覺得今起不用隔離及核酸測試相當方便。惟羅小姐談吐期間有少許情緒波動，細問下原來過往兩年多未回鄉，主要在香港需要照顧80多歲的老爺奶奶，卻未能盡孝回鄉照顧年齡相若的親母，因此已麻煩家人在關口等候，自駕直接回佛山。

而在往羅湖的港鐵車廂內，有工作人員手持指示牌，提醒往內地的旅客需要填寫電子健康申報表，不少疫情期間首次回內地的旅客均急急向職員查識填報的方法。而羅湖月台方面，港鐵亦指已加聘人員協助旅客申報，以疏導人流，現場情況大致順暢。

在港鐵羅湖站的月台閘口附近，工聯會立法會議員郭偉強及內地諮詢中心主管馮先生，在站內協助港人申報。郭偉強指現場情況大致順利。而馮先生則指，中心會在內地關外設諮詢點，協助港人處理電話卡、交通等問題。對於被問及現時北上人數大於南下，有何方法吸引內地自由行到港消費，郭指除有關機構除強化宣傳主題景點外，亦可藉現時流行的「打卡」文化，在本港增加打卡景點宣傳。